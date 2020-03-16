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У бездомного в Москве отобрали сумку, в которой было 750 тысяч рублей

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© PA Wire/PA Images

© PA Wire/PA Images

Сотрудники московской полиции разыскивают злоумышленников, отобравших у бездомного барсетку, в которой находилось 750 тысяч рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт нападения, уточнив, что инцидент произошел вечером 15 марта на Иловайской улице.

«Сам мужчина представился как бездомный, он проживает в центре социальной адаптации в районе Люблино», — сказал собеседник агентства.

Также установлено, что двое неизвестных подошли сзади к мужчине, вырвали у него из рук борсетку, в которой находились деньги и личные документы, после чего скрылись.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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