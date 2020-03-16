Минфин РФ перенес все массовые мероприятия на неопределенный срок

Все массовые мероприятия Министерства финансов России из-за угрозы распространения коронавируса переносятся на неопределенный срок. Данное решение затронет и заседание коллегии, посвященное результатам прошлогодней деятельности Минфина и новым задачам. Оно было ранее запланировано на 23 марта.

«В связи с рекомендациями сократить количество проводимых массовых мероприятий и для защиты здоровья сотрудников, в Минфине России принято решение перенести все подобные мероприятия ведомства, запланированные на ближайшее время. В том числе переносится расширенное заседание коллегии министерства об основных результатах деятельности за 2019 год и задачах органов финансовой системы на 2020 год, которое должно было состояться 23 марта», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

Отмечается, что новая дата проведения ответственного мероприятия пока неизвестна.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил до 10 апреля проведение в столице любых массовых мероприятий, число участников которых превышает 50 человек. Распоряжение вступает в силу 17 марта.