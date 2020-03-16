Компанию Apple оштрафовали во Франции на рекордную сумму

Власти Франции признали компанию Apple виновной в нарушении норм антимонопольного законодательства и ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами — Tech Data и Ingram Micro.

В результате Антимонопольное ведомство Франции (ADLC) наложило на Apple штраф на рекордную сумму, превышающую 1,1 млрд евро.

Вышеупомянутые компании были оштрафованы на 76,1 млн евро и 62,97 млн евро соответственно.

Данное дело было заведено еще в 2012 году по жалобе компании eBizcuss, дистрибьютора продукции Apple, говорится в сообщении ADLC.

Проведенное расследование подтвердило факт махинаций при поставках во Францию планшетов iPad и другой техники (кроме IPhone).

Выяснилось, что из-за действий Apple, Tech Data и Ingram Micro премиум-дистрибьюторы не могли проводить рекламные акции или снижать цены.

Ранее «Ридус» писал о том, что американская корпорация Apple согласилась выплатить пользователям компенсацию за то, что замедляет работу старых моделей iPhone. Пользователи подавали многочисленные иски, подозревая компанию в намеренном замедлении производительности старых айфонов с целью вынудить людей покупать дорогие новые модели. Сама Apple обвинения в свой адрес отрицает, но компания все же согласилась выплатить огромную сумму, чтобы «избежать судебных издержек».