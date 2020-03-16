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Безопасно ли пользоваться сервисами доставки еды во время пандемии

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

С каждой неделей все больше стран мира переходят на режим карантина из-за коронавируса. Многие люди планируют на время карантина находится дома, заранее купить продукты, а также пользоваться службами доставки еды.

Американские ученые опубликовали статью, в которой рассказали о плюсах и минусах такого способа заказа продуктов.

Для людей, которые хотят ограничить свое социальное взаимодействие, это может показаться хорошей альтернативой, но не стоит забывать о мерах предосторожности, считают ученые.

Несмотря на то, что коронавирус не передается через продукты питания и воду, он может оставаться на поверхностях, например, контейнерах, ручках дверей и прочих предметах. Поэтому после того, как примете заказ, мойте руки и не трогайте свое лицо, так как вирус передается через слизистые.

Несколько компаний по доставке продуктов и готовой еды начали внедрять бесконтактные варианты: доставлять продукты в специальные ячейки или просто оставлять пакеты с заказами у дверей, заранее предупредив клиентов.

Если заказ не оплачен заранее, то ученые советуют использовать бесконтактные способы оплаты с помощью карты или телефона. Авторы статьи делают вывод, что получать посылки, в том числе и еду, безопасно, однако, нужно не забывать про гигиену.

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