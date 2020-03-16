Врач рассказала, как уберечь пенсионеров от коронавируса

Уже все знают, что пенсионеры больше всех подвержены заражению коронавирусом. Как показывает статистика, именно пожилые люди тяжело переносят этот вирус из-за сопутствующих хронических заболеваний и сниженного иммунитета.

«Ридус» пообщался с врачом-терапевтом, начальником медицинской службы Аминой Платуновой и выяснил, как защитить пенсионеров в этот непростой период.

Особых способов профилактики или защиты от коронавируса конкретно для пенсионеров нет. Все стандартно: моем тщательно руки, проветриваем помещение, при первых симптомах недомогания вызываем скорую. Сейчас начинают появляться исследования, что некоторые препараты не совместимы с лечением коронавируса, но сразу скажу, что информация пока не проверена, поэтому поддаваться панике не стоит, — говорит врач.

Терапевт пояснила, что вакцины от нового типа пневмонии все еще нет, поэтому нужно соблюдать стандартные схемы профилактики. Это касается не только пенсионеров, но и всех остальных.

Особое внимание врач уделила запрету посещения общественных мест:

Задача молодежи — обеспечить безопасность бабушкам и дедушкам. Не нужно сейчас пенсионерам ходить по аптекам, магазинам, поликлиникам. Если прием у врача плановый, то лучше отложить на время это посещение. Если, конечно, проблема серьезная, то идем в больницу, но соблюдаем все меры предосторожности, — посоветовала «Ридусу» Платунова.

Помимо пенсионеров, коронавирус особенно опасен для людей со сниженным иммунитетом и серьезными хроническими заболеваниями, беременных женщин, а также людей всех возрастов, у кого в анамнезе есть иммунно-дефицитные состояния, сердечно-сосудистые и легочные заболевания.

Если в вашей семье есть такие группы лиц, то огородите их от посещения магазинов, общественных мест и аптек.

