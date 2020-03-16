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Кто такие суперраспространители коронавируса и зачем их ищут

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Команда китайских исследователей опубликовала материал, в котором рассказала, что некоторые пациенты могут активно распространять коронавирус, заражая большое количество людей. Таких заболевших называют суперраспространителями.

Как правило, обычный переносчик вируса может заразить 2—3 человек только при тесном контакте. Суперраспространитель вне зависимости от многих факторов обязательно заразит несколько десятков человек, — выяснили ученые.

Пока что суперраспространители — это не научный, а рабочий термин, который изучают специалисты. Сейчас ученые хотят определить диапазон передачи вируса.

В ходе пандемии выяснилось, что некоторые распространители могут заражать не только во время болезни, но и после нее, выделяя опасные тела.

Один из таких суперраспространителей — англичанин, который вернулся из Сингапура и отправился кататься на лыжах в Альпах. По пути своего маршрута он, вероятно, заразил несколько десятков людей, не имея с ними тесного контакта.

Переболев коронавирусом в легкой форме, он вернулся на родину, но оказалось, что даже после выздоровления он смог заразить еще пятерых.

Еще один похожий случай был в Южной Корее, где женщина, известная как «пациент 31», заразила десятки людей, даже не зная о том, что она является распространителем вируса. Похожий случай был и в Ухане: девушка заразила всех родственников, не имея никаких симптомов COVID-19.

Пока что у нас нет четкого объяснения, почему так происходит. Еще одним необъяснимым фактом является то, что дети болеют коронавирусом крайне редко, но могут его активно распространять. Сложно выделить какие-то общие критерии, так как наша иммунная система индивидуальна, — объясняют ученые.

Сейчас ученые занимаются поиском суперраспространителей, чтобы выяснить, почему их иммунная система так реагирует на новый вирус.

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