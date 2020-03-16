В США могут запретить собрания больше 50 человек из-за COVID-2019

Больше 50 человек не собираться. Такую профилактику коронавируса на всей территории США предложило властям Федеральное агентство по контролю и профилактике заболеваний (СDC). Ведомство считает необходимым на восемь недель ввести запрет на общественные и индивидуальные мероприятия с большим числом участников.

«СDC, руководствуясь инструкциями по вопросам проведения крупных мероприятий и массовых собраний, рекомендует организаторам (групповым и индивидуальным) отменить или перенести все встречи с количеством более 50 человек на ближайшие восемь недель», — сказано в сообщении на сайте агентства.

Массовые мероприятия, как сказано в сообщении, могут спровоцировать распространение COVID-2019 в Соединенных Штатах. Вирус в новые сообщества и территории будут разносить участники конференций, фестивалей, парадов, концертов, спортивных мероприятий, свадеб и других сборищ.

Мероприятия любого масштаба можно продолжать, только если организаторы обеспечат «соблюдение основных принципов защиты уязвимых групп населения, гигиены рук и социального дистанцирования». Если это невозможно, следует перенести события «в виртуальную реальность», добавили в СDC.

Рекомендация не распространяется на повседневную работу школ, высших учебных заведений или предприятий, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в США приступили к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса нового типа.