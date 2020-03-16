найти ×
   
  • USD
    73.19
  • EUR
    81.86
СохранитьСохранено0
×

-201128

В США могут запретить собрания больше 50 человек из-за COVID-2019

Small default
© Piqsels

© Piqsels

Больше 50 человек не собираться. Такую профилактику коронавируса на всей территории США предложило властям Федеральное агентство по контролю и профилактике заболеваний (СDC). Ведомство считает необходимым на восемь недель ввести запрет на общественные и индивидуальные мероприятия с большим числом участников.

«СDC, руководствуясь инструкциями по вопросам проведения крупных мероприятий и массовых собраний, рекомендует организаторам (групповым и индивидуальным) отменить или перенести все встречи с количеством более 50 человек на ближайшие восемь недель», — сказано в сообщении на сайте агентства.

Массовые мероприятия, как сказано в сообщении, могут спровоцировать распространение COVID-2019 в Соединенных Штатах. Вирус в новые сообщества и территории будут разносить участники конференций, фестивалей, парадов, концертов, спортивных мероприятий, свадеб и других сборищ.

Мероприятия любого масштаба можно продолжать, только если организаторы обеспечат «соблюдение основных принципов защиты уязвимых групп населения, гигиены рук и социального дистанцирования». Если это невозможно, следует перенести события «в виртуальную реальность», добавили в СDC.

Рекомендация не распространяется на повседневную работу школ, высших учебных заведений или предприятий, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в США приступили к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса нового типа.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Спасайся кто может! Как не паниковать из-за коронавируса
609955читать позжечитаю позже
Животные
Остаться в живых: как безопасно помыть кошку
9234766читать позжечитаю позже

главное


Животные
Спорт
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии

Дополнительные проблемы создали стюарды, бросившиеся его ловить.

5211995читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику13 декабря 2019

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

29229915читать позжечитаю позже