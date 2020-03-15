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Коронавирус может повлиять на рассмотрение дела MH17

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© Flickr

© Flickr

Окружной суд Гааги в ближайшие дни намерен сообщить, как ситуация с распространением в Нидерландах COVID-2019 повлияет на ход слушаний по делу о крушении самолета MH-17 на востоке Украины. С 17 марта в Нидерландах будут рассматривать только срочные дела.

«Мы собираемся не позже среды сообщить, когда и в каком формате продолжится рассмотрение дела об MH-17», — цитирует «Интерфакс» сообщение суда.

Суд приступил к рассмотрению дела о крушении самолета «Малазийских авиалиний» на востоке Украины в марте нынешнего года. Сейчас в слушаниях наступила пауза, окончание которой планировалось на 23 марта.

Ранее стало известно, что суд готов предоставить обвиняемым по делу о крушении самолета «Малайзийских авиалиний» в Донбассе только часть документов в переводе на русский язык.

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