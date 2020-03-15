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Руководство «Победы» перевели на самоизоляционный карантин

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© Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

© Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Из-за риска заражения коронавирусом COVID-19 топ-менеджмент авиакомпании «Победа» переведен на самоизоляционный карантин.

Это вызвано тем, что у одного из сотрудников компании были обнаружены признаки ОРВИ.

Он госпитализирован в Москве, у него взяты анализы на наличие коронавируса.

Как сообщил источник Федеральному агентству новостей, родственники заболевшего сотрудника недавно вернулись из Европы.

По предварительным данным, на самоизоляционный карантин переведен только управляющий персонал «Победы». Летного состава изоляция не коснулась, так как заболевший сотрудник с ними не контактировал, пишет издание.

За прошедшие сутки число случаев заражения COVID-19 в России выросло на четыре. В итоге коронавирусом в стране заразились уже 63 человека.

Коронавирус был также выявлен у гражданина Венесуэлы, прибывшего в Московскую область из Мадрида. На данный момент в Подмосковье зарегистрировано восемь подтвержденных случаев заболевания. Кроме того, есть еще семь пациентов, по которым диагноз предварительный.

Ранее стало известно, что в России создана рабочая группа Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Ее возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.

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