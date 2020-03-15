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Азербайджан ограничил авиасообщение с Россией из-за коронавируса

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© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Рейсы «Азербайджанских авиалиний» и нескольких российских перевозчиков в ряд городов России временно приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявили в оперативном штабе при правительстве Азербайджана.

«В рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции временно приостанавливаются полеты, осуществляемые „Азербайджанскими авиалиниями“ и иностранными авиакомпаниями по ряду направлений», — цитирует ТАСС текст сообщения.

Среди прочего с 17 марта временно остановлены перелеты «Азербайджанских авиалиний» между Баку и российскими городами Казань, Минеральные Воды и Уфа. Самолеты S7 перестанут летать между Баку и Новосибирском, «Уральских авиалиний» — между Баку и Екатеринбургом, «Ютэйр» между Баку и Сургутом.

С 18 марта авиакомпания «ИрАэро» прекратит перелеты между Баку и Красноярском.

Ранее из-за коронавируса серьезно сократился список европейских городов, в которые летает «Аэрофлот».

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