Российский судья ошибся, досрочно завершив футбольный матч из-за удалений

Во время матча молодежного первенства России (до 19 лет) между «Тамбовом» и «Крыльями Советов» главный арбитр встречи Илья Иванов прервал игру после четырех удалений футболистов самарского клуба и красной карточки, показанной главному тренеру этой команды.

По итогам собрания судей и инспектора Российского футбольного союза (РФС), работавшего на матче, это решение было признано ошибочным, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского клуба.

Сначала Иванов удалил на 66-й минуте встречи игрока «Крыльев Советов», а после того, как на 77-й минуте при счете 1:1 на поле произошла массовая драка, показал красные карточки еще трем футболистам команды гостей, главному тренеру самарского клуба и одному игроку «Тамбова». В результате на 83-й минуте матча Иванов принял решение завершить игру.

«Судья ошибся, решив остановить матч. Согласно регламенту, игра должна была быть продолжена, так как у „Крыльев Советов“ на поле было не менее семи футболистов», — объяснили агентству в пресс-службе.

Окончательное решение по этому матчу будет принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.