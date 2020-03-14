Паралимпийская чемпионка пожаловалась на хамство башкирского чиновника

«Задницу свою подними и подойди сюда!», — с такими словами обратился к восьмикратной чемпионке Паралимпийских игр по плаванию Оксане Савченко вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов.

Как рассказала «360» сама спортсменка, чиновник пришел в бассейн с проверкой во время тренировки и не нашел других слов, чтобы позвать ее.

По словам Савченко, увидев, что она сидит на скамеечке и тренирует спортсмена, Сагитов грубо закричал на нее, чем поверг женщину в шоковое состояние. «Я депутат местного заксобрания, но в принципе поставим на мое место любого тренера, обычную девушку, — объяснила в интервью. — Никого [из чиновников] встречать в принципе не должна».

Когда она все-таки подошла к нему, чиновник продолжил ругаться, обращаясь к ней на «ты». Не узнав в женщине ни депутата республиканского парламента, ни известную пловчиху, Сагитов поинтересовался, кто она такая, на что Савченко ответила, что является паралимпийской чемпионкой и тренирует спортсмена. После этого вице-премьер прекратил с ней общаться.

Позже Савченко позвонил помощник Сагитова и принес извинения, однако спортсменка захотела придать этот случай огласке, поскольку считает, что нельзя так обращаться с людьми. «Потому что, как мне сказали, он и к бассейну так же подъехал: с матом, крича, почему его никто не встретил», — пояснила она в беседе с телеканалом.

По мнению паралимпийской чемпионки, «это явно не поведение госслужащего», тем более такого высокого ранга.