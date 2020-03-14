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Фуркад одержал победу в своей последней гонке в карьере

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Французский биатлонист Мартен Фуркад финишировал первым в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, которая стала для него последней в его спортивной карьере.

Накануне он объявил ее завершении.

Фуркаду удалось одержать победу, несмотря на допущенные им три промаха на четырех огневых рубежах.

Примечательно, что весь пьедестал почета заняли французы. Вторым стал Кентен Фийон Майе, а третьим — Эмильен Жаклен.

Лучший результат среди россиян показал чемпион мира Александр Логинов, занявший 7-е место.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса было принято решение отменить смешанные эстафеты этого предпоследнего этапа, а также весь заключительный этап в Холменколлене. В итоге победителем общего зачета Кубка мира стал норвежец Йоханнес Бе, а Фуркад оказался на второй позиции.

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