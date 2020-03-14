В Белоруссии коронавирус выявили у пяти студентов

По итогам предварительного теста у пятерых студентов Белорусского госуниверситета (БГУ) выявлен положительный результат на наличие коронавируса, сообщает Минздрав Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что на данный момент COVID-19 выявлен у 27 граждан страны. Первые три из них уже выписаны из медучреждений.

Отмечается также, что госпитализация студентов и преподавателей БГУ была вызвана тем, что в семье одного из учащихся университета выявили коронавирус. «К сожалению, человек отказался от тестирования на въезде в Беларусь, скрыв, что пребывал в северной Италии, в результате стал источником последующего распространения коронавируса среди студентов», — приводит ТАСС сообщение Минздрава Белоруссии.

Ситуацию осложнил тот факт, что член семьи зараженного контактировал со студентами, проживающими в общежитиях. В связи с этим там сейчас проводятся мероприятия санитарно- эпидемиологического надзора.

Для медицинского наблюдения и прохождения санитарно- противоэпидемических мероприятий в медучреждения Белоруссии направлены 240 студентов и преподавателей.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ направило во все российские регионы рекомендации по переводу школьников на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В Москве на фоне распространения COVID-19 уже ввели режим свободного посещения школ. Решение о том, будет ли ребенок ходить в школу, принимают родители.

На фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 многие страны предпринимают экстренные меры, вплоть до закрытия границ. Россия с 15 марта закрывает для иностранцев сухопутную границу с Норвегией и Польшей, а с 16-го — резко сокращает число авиарейсов в страны ЕС, Норвегию и Швейцарию.

К настоящему времени в России выявлено 47 случаев заболевания. Восемь человек выздоровели.