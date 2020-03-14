Совфед утвердил положительные заключения регионов о поправках к Конституции

Совет Федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными заксобраниями поправок к Конституции.

Таким образом, Совфед утвердил положительные заключения всех 85 регионов относительно президентского законопроекта о внесении изменений в Основной закон. За это решение проголосовали 164 сенатора.

Следующий этап принятия конституционных поправок — всенародное голосование, которое должно состояться 22 апреля. Если большинство россиян проголосуют в пользу этих поправок, то они вступят в силу.

Как ранее писал «Ридус», наивысший уровень общественной поддержки получили социальные гарантии, которые президент Владимир Путин предложил закрепить в Основном Законе:

обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%);

обеспечение государством социальной поддержки детям (96%);

принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%);

ежегодная индексация пенсии (94%).

Кроме того, люди весьма позитивно восприняли инициативы Владимира Путина о неделимости территории страны (94%) и запрете для высших чиновников иметь иностранное гражданство, вид на жительство в другом государстве и зарубежные счета (93%).

Отметим, что среди поправок есть и предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой о предоставлении Путину возможности баллотироваться на пост президента еще раз.

11 марта Совет Федерации одобрил закон о поправках к Конституции РФ, 160 сенаторов документ поддержали, один выступил против и еще трое воздержались. После этого проект был передан на обсуждение в регионы