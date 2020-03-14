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Совфед утвердил положительные заключения регионов о поправках к Конституции

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Совет Федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными заксобраниями поправок к Конституции.

Таким образом, Совфед утвердил положительные заключения всех 85 регионов относительно президентского законопроекта о внесении изменений в Основной закон. За это решение проголосовали 164 сенатора.

Следующий этап принятия конституционных поправок — всенародное голосование, которое должно состояться 22 апреля. Если большинство россиян проголосуют в пользу этих поправок, то они вступят в силу.

Как ранее писал «Ридус», наивысший уровень общественной поддержки получили социальные гарантии, которые президент Владимир Путин предложил закрепить в Основном Законе:

  • обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%);
  • обеспечение государством социальной поддержки детям (96%);
  • принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%);
  • ежегодная индексация пенсии (94%).

Кроме того, люди весьма позитивно восприняли инициативы Владимира Путина о неделимости территории страны (94%) и запрете для высших чиновников иметь иностранное гражданство, вид на жительство в другом государстве и зарубежные счета (93%).

Отметим, что среди поправок есть и предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой о предоставлении Путину возможности баллотироваться на пост президента еще раз. 

11 марта Совет Федерации одобрил закон о поправках к Конституции РФ, 160 сенаторов документ поддержали, один выступил против и еще трое воздержались. После этого проект был передан на обсуждение в регионы

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