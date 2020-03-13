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Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры

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© Facebook.com

© Facebook.com

Французский биатлонист Мартен Фуркад, являющийся пятикратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира, заявил, что по окончании сезона он завершит свою спортивную карьеру.

«Я оставляю часть своей жизни позади», — написал 31-летний Фуркад в Facebook.

«Время прощаться», — добавил он.

Свою последнюю гонку в карьере знаменитый француз проведет в субботу, 14 марта. Он примет участие в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса было принято решение отменить смешанные эстафеты этого предпоследнего этапа, а также весь заключительный этап в Холменколлене.

Напомним, Фуркад семь раз становился победителем общего зачета Кубка мира.

Ранее «Ридус» писал о том, что другой французский биатлонист Кантен Фийон Майе пожаловался на неспортивное поведение своего партнера по сборной Мартена Фуркада. Во время гонки преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене Фуркад и Фийон Майе, шедшие на седьмом и восьмом местах соответственно, столкнулись на последнем повороте заключительного круга. В результате Фийон Майе финишировал девятым, а Фуркад десятым.

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