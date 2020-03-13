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В московские больницы перестали пускать посетителей

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© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

С целью профилактики коронавируса в стационарные больницы Москвы перестали пускать посетителей.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач столицы Елена Андреева.

Руководители медучреждений обязаны прекратить допуск посетителей в стационары, приводит РБК текст документа. Кроме того, им предписано обеспечить режим проветривания, дезинфекцию помещений и изоляцию пациентов с симптомами ОРВИ.

На основании этого постановления сразу несколько медучреждений Москвы опубликовали в своих Instagram-аккаунтах сообщения о карантине.

Ранее сообщалось, что с 16 марта Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза. Эта мера принята в связи с распространением коронавируса.

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции информировал о том, что число случаев заболевания COVID-19 в России увеличилось за сутки с 34 до 45.

Всего в мире к утру 13 марта число зараженных достигло 131 846 человек, а смертей — 4948. Хуже всего дела обстоят в Италии, Иране, Южной Корее, Испании, Франции и США.

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