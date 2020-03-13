В Москве таксист выбросил пассажирку из машины и ограбил ее

Столичный таксист довольно агрессивно отреагировал на замечание, сделанное ему пассажиркой.

Он выбросил ее из машины и вдобавок ограбил.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 9 марта. Женщина вызвала такси на улицу Совхозную через мобильное приложение. Во время поездки между ней и водителем возник конфликт из-за того, что пассажирка пожаловалась на громкую музыку. В результате таксист остановил машину, вышел из нее и за руку вытащил женщину из салона.

Сделал он это с такой силой, что пассажирка упала на асфальт и ударилась. Тем временем таксист прихватил ее сумочку и уехал, сообщает телеканал.

По словам пострадавшей, в сумке находились дорогой телефон и более 10 тысяч рублей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ридус» писал о том, что управляющий директор российского креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская удалила свой пост в Facebook, в котором обвиняла подвозившего ее таксиста в попытке изнасилования и краже. Женщина опубликовала новое сообщение с извинениями, в котором объяснила свои претензии к таксисту компании Gett панической атакой, случившейся с ней под воздействием алкоголя.