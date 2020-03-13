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Минздрав РФ открыл на своем сайте раздел по коронавирусу

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© Минздрав РФ

© Минздрав РФ

На сайте Министерства здравоохранения России открылся раздел, посвященный коронавирусу.

Его цель — оперативно оповещать граждан о распространении заболевании, отвечать на самые популярные вопросы, а также предоставлять статистические данные и клинические рекомендации.

Предполагается, что содержащаяся в разделе актуальная информация по симптомам коронавируса и организации медицинской помощи будет постоянно обновляться.

Кроме того, на сайте отмечается, что данный раздел служит дополнением к информации Роспотребнадзора и Федерального оперативного штаба. В ведомстве призывают россиян ориентироваться только на официальную информацию из проверенных официальных источников.

Ранее Минздрав сообщил, что восемь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, уже выписаны из российских больниц. Среди них — два гражданина КНР, пять граждан РФ и один итальянец.

Тем временем оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции информировал о том, что число случаев заболевания COVID-19 в России увеличилось за сутки с 34 до 45.

Всего в мире к утру 13 марта число зараженных достигло 131 846 человек, а смертей — 4948. Хуже всего дела обстоят в Италии, Иране, Южной Корее, Испании, Франции и США.

Ранее «Ридус» писал, что специалисты в сфере здравоохранения в Китае и России спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом COVID-19 к середине лета 2020 года.

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