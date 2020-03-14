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005183

ДНК из рек поможет восстановить исчезающих животных

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Международная команда ученых начала интересный проект по восстановлению исчезающих видов животных. Специалисты хотят добывать ДНК из рек, чтобы найти исчезающие виды зверей.

Мы разработали новую технологию анализа воды, которая поможет идентифицировать «целое сообщество млекопитающих», включая виды, популяцию которых другими способами трудно контролировать, — рассказывают специалисты.

В своем исследовании ученые ссылаются на статистику ООН, согласно которой, уже к 2050 году на нашей планете исчезнет почти 1 миллион видов животных, включая птиц, насекомых и рыб. На вымирание зверей повлияет не только глобальное потепление, но и деятельность человека.

Например, за последние 40 лет уровень антропогенных выбросов увеличился в два раза. Это произошло из-за появления большого количества машин, заводов и фабрик.

Уже сейчас 75% суши, 40% океана и 50% речных вод «демонстрируют деградацию из-за деятельности человека». Так, например, с 1980 года средняя температура на Земле увеличилась примерно на 0,7 °С.

Скорость вымирания большинства видов животных трудно контролировать и, как правило, об этом узнают уже когда поздно что-то делать. Традиционные методы исследований, такие как фотоловушки, подходят не для всех видов, — пояснили ученые.

Поэтому специалисты создали новый анализ ДНК окружающей среды (eDNA), который может обнаруживать в воде следы различных млекопитающих. Других подробностей о ново технологии пока не сообщается.

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