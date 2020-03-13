Синоптики пообещали москвичам в выходные снег, холод и ветер

В ближайшие выходные жителей столицы ожидают снегопады, холод и ветер, сообщил директор Гидрометцентра РФ Сергей Борщ.

По его словам, такая погода будет вызвана перемещением на северо-восток нескольких очень мощных циклонических образований.

«В их тылу будет очень интенсивный заток арктического воздуха», — цитирует синоптика «Интерфакс».

Он добавил, что в связи с этим похолодает и даже установится снежный покров. В субботу, 14 марта, температура воздуха опустится к вечеру до -2, а по области — до -6, дождь сменится снегом, на дорогах образуется гололедица, ветер может достигать 17 м/с.

Снегопад продолжится в воскресенье, 15 марта, а поскольку ветер ночью не утихнет, местами прогнозируется метель. В ночные часы в Москве будет -6…-4, в центре города -3…-1, а в Подмосковье похолодает до -9. Днем температура воздуха составит -5…0, снежный покров достигнет местами 5—10 см.

В понедельник, 16 марта, погода постепенно начнет меняться к лучшему, снег прекратится, будет облачно с прояснениями, приводит агентство слова директора Гидрометцентра. Днем столбики термометров в столице поднимутся уже до +3…+5.

Ранее «Ридус» сообщал о том, что, по оценке ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, грядущее лето для россиян будет замечательным. Метеоролог даже дал ему свой термин — «малиновое», потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины. Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года станет идеальным для здоровья людей, полагает Тишковец.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскритиковал оценку предстоящего летнего сезона, сделанную центром погоды «Фобос».