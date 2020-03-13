Почему собаки мелких пород живут дольше

Слон живет дольше мыши, кошка переживет любую рыбку. Среди птиц крупные пернатые отличаются большей продолжительностью жизни, чем мелкие птицы.

Однако, у собак все наоборот. Многолетние исследования показывают, что мелкие породы живут гораздо больше, чем крупногабаритные собаки. Ученые рассказали, почему так происходит.

Чем крупнее собака, тем короче продолжительность ее жизни. У большой собаки, например, у сенбернара, продолжительность жизни составляет от пяти до восьми лет, в то время как мелкие породы, как правило, могут жить от 12 до 15 лет.



Более крупные животные, такие как слон, живут дольше, но размножаются медленнее — каждые три-четыре года. Мышь размножается каждые несколько месяцев, то есть ни живут быстро, но умирают молодыми. Последние исследования собак показывают, что собаки крупных пород взрослеют быстрее. Здесь как раз будет актуально высказывание «маленькая собака до старости щенок», — говорит профессор биологии Марк Элгар из Школы биологических наук Мельбурнского университета.

В недавнем исследовании ученые проанализировали образ жизни и возраст на момент смерти 74 пород собак в Северной Америке.

Ученые выяснили, что крупная собака из-за своего размера увеличивает нагрузку на все физиологические процессы, а это означает, что организм таких животных быстрее изнашивается. Авторы работы сравнили организмы собак с машинами, проведя занятную аналогию.

Современные машины, как правило, работают хорошо в течение восьми или девяти лет, а затем наступает износ, и они начинают разваливаться. Скорость, с которой они ухудшаются, варьируется у разных производителей. То же самое и с собаками, — пишут биологи.

На уровень смертности собак также влияет и их образ жизни. Крупные собаки, как правило, используются для охоты, охраны или участвуют в работе правоохранительных органов. У таких животных риск преждевременной смерти возрастает в несколько раз, а это тоже влияет на общую статистику.

Маленьких собак не редко называют «диванными», так как они ведут размеренную и неопасную жизнь.

Согласно последним данным, средняя продолжительность жизни крупных пород собак составляет около семи лет, а у более мелких — 14 лет.