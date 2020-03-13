Почему одобрение регионами поправок к Конституции РФ заняло всего два дня

Законодательные собрания всех субъектов РФ поддержали предложенный президентом Владимиром Путиным закон о внесении в Конституцию ряда изменений. Одобрение законопроекта региональными депутатами заняло всего два дня. Никаких особых дискуссий по поводу внесения в Основной Закон поправок не наблюдалось.

Такая оперативность, по мнению политолога Олега Матвейчева, связана с двумя факторами: во-первых, все региональные обсуждения поправок на уровне регионов прошли еще в феврале, а во-вторых, содержание предложенного Путиным законопроекта было воспринято россиянами весьма позитивно.

«Как только президент заявил о возможности принятия изменений, то сразу и начались всевозможные дискуссии. Обсуждения устраивали и партийные ячейки в регионах, и депутаты Госдумы выезжали в провинцию, разговаривали с избирателями и местными парламентариями. А сколько прошло дискуссий на многочисленных ток-шоу? Поэтому, конечно, все депутаты давно уже определились. Разумеется, нашлись и те, кто был против. Но у нашей оппозиции в регионах положение слабое, поэтому торпедировать принятие поправок она не смогла», — заявил Матвейчев.

Объединяющим фактором стало и само качество предложенных изменений. Все поправки, они вполне себе добрые. Когда их читаешь, то ничего такого, что могло бы вызывать какие-то негативные эмоции. Разве плохо, что в Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий, который поставит наконец точку в вопросах принадлежности Крыма и передачи японцам Курил? Конечно неплохо! Разве плохо, что в Основном Законе пропишут обязательную индексацию пенсий и прочих социальных выплат? Замечательно! Весь набор, он довольно позитивный. А оппозиция выступает против только из-за того, чтобы показать, что она оппозиция. При этом в глазах избирателей они выглядят глупо, — подытожил эксперт.

Напомним, 11 марта Совет Федерации одобрил закон о поправках к Конституции РФ, 160 сенаторов документ поддержали, один выступил против и еще трое воздержались. После этого проект был передан на обсуждение в регионы. Всероссийское голосование по проекту закона о внесении поправок пройдет 22 апреля.



Среди поправок есть нормы о расширении полномочий парламента, усилении социальных обязательств государства и приоритете Конституции РФ над международными соглашениями. Кроме того, Основной Закон в новой редакции предусматривает запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах.

