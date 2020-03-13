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Нужны ли карантины в школах на время коронавируса

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

С 5 марта в Москве действует карантин — официально он называется «режимом повышенной готовности», который сможет защитить от пандемии коронавируса. Первыми на новый режим отреагировали школы.

«Ридус» пообщался с родителями московских школьников и учителями, и выяснил, как в учебных заведениях спасаются от коронавируса.

Известно, что в большинстве московских школ на период карантина детей будут допускать к занятиям только после специальной проверки, чтобы отсеивать заболевших.

В феврале сказали, что школа переходит на специальный режим: дети не ходят по классам к преподавателям, как это обычно бывает, а учителя приходят к ним. Была информация сначала, что на переменах детям в коридор выходить нельзя, только в классе можно сидеть, в туалет по одному. Это ужас, по 5−6 уроков сидеть в помещении, которое даже проветрить толком нельзя, так как зима, ученики могут простыть, а выгнать всех из кабинета нельзя. Видимо, после возмущения родителей, от этого сразу же отказались, и теперь на переменах все как обычно, — рассказала «Ридусу» мама старшеклассницы Школы № 1273 в Москве.

Со слов Светланы, никакого специального режима в школе нет, и затея с учебой в одном кабинете не мешает ученикам по-прежнему общаться между собой. Единственное, что ввели для безопасности — измерение температуры перед входом в школу.

Нескольких учеников уже не допустили до занятий из-за повышенной температуры.

Родители боятся

Для того, чтобы объявили карантин по всей школе, нужно, чтобы в ней болели не менее 30% учеников. Но могут быть и особые, из ряда вон выходящие случаи. К примеру, если серьезное и исключительно заразное заболевание обнаружено даже у единственного школьника.

Пандемия коронавируса выпала на сезон, когда обычно дети и взрослые болеют ОРВИ, поэтому число болеющих в школах увеличилось. В России коронавирус диагностирован только у одного ребенка, который сейчас находится в больнице имени Башляевой. Сообщается, что у ребенка нет никаких симптомов вируса, однако, он может заразить окружающих.

ВОЗ еще в начале марта опубликовала рекомендации, согласно которым сейчас лучше не посещать без надобности места с большим скоплением людей, не пользоваться общественным транспортом в час-пик. Однако, про закрытие школ и гос. учреждений, как это было в Китае в конце января, пока говорить не приходится.

У нас тоже начали у детей измерять температуру, но не знаю, был ли кто с температурой. Честно говоря, страшно, так как дети тоже везде ходят — и в магазины, и кино, и метро. Везде можно подхватить вирус и принести в класс. На всякий случай, я со своей пятиклассницей со следующей недели посижу дома, а там видно будет. В нашей школе пока никто из учителей о карантине не говорит, в классе тоже все детки ходят, никто не болеет, — рассказала «Ридусу» еще одна родительница из московской «Школы № 1236 имени С. В. Милашенкова».

Почему не введут полноценный карантин?

Без особой надобности переводить детей на домашнее обучение учителя не хотят, так как на носу конец года, аттестация и ЕГЭ. Многие переживают, что без контроля ученики не усвоят учебный план.

«Ридус» пообщался с учителем истории и обществознания, ведущим методистом по истории и обществознанию корпорации «Российский учебник» Сергеем Агафоновым, который рассказал, что в современном мире домашнее обучение можно сделать не менее эффективным, чем учеба в классе.

Задача обеспечения продуктивности образовательного процесса — это всегда общая задача родителей, педагогов, школы. На мой взгляд, в случае временного перевода на домашнее обучение, эта задача может быть решена с помощью цифровых образовательных платформ, таких как Московская электронная школа (МЭШ) или LECTA, и печатных рабочих тетрадей. Современные цифровые платформы, в свою очередь, оснащены необходимыми учебными материалами, в том числе презентациями, видеороликами, а также различными контрольно-измерительными материалами (КИМ), и это не только тесты, — пояснил «Ридусу» Агафонов.

Учитель истории напомнил, что, когда обратная связь особенно необходима, возможно также использовать социальные сети: создавать группы, видеочаты, чтобы ученики и учителя были на связи. Кроме того, так дети смогут воспринимать свое присутствие в социальных сетях еще и как интересную и полезную часть своей жизни.

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