Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила позволить действующему главе государства Владимиру Путину принять участие в президентских выборах в 2024 году. Терешкова уверена, что необходимо либо обнулить президентские сроки Путина, либо, если этого захотят россияне, дать ему возможность еще раз принять участие в избирательной гонке за самый ответственный в стране пост.

В ближайшее время инициатива парламентария будет рассмотрена Конституционным судом, после чего будет вынесено окончательное решение.

Эксперты считают, что население РФ положительно воспримет идею госпожи Терешковой. Это связано с возрастающими внешнеполитическими угрозами, обострением ситуации в Сирии и нестабильностью финансовых рынков.



Люди хотят уверенности в завтрашнем дне. При Путине России удавалось избегать серьезных потрясений. Действующий президент ассоциируется у населения с победами на международной арене и стабильностью внутри страны. Продление полномочий Путина — это своеобразная страховка. Нужно сказать прямо — сегодня сложно представить Россию без Путина. Очень не хочется снова пережить сложные времена, мы все помним и дефолт, и военные конфликты, перечислять можно бесконечно, — заявил политолог Сергей Наумов.

«Если одобренная Думой поправка войдет в Конституцию, то страна и общество сбережет политическую стабильность. Возможно, сейчас именно это и нужно на фоне нестабильного рынка, глобальной пандемии и войны на Востоке. От этого зависит экономическое развитие страны, сохранение социальных гарантий», — добавил политический эксперт Сергей Григорьев.

«Народ будет голосовать за понятное, которое многие на личном уровне осознанно понимали или подсознательно чувствовали, — второй и четвертый президент РФ никуда не уходит. Свои дивиденды получает и вертикаль государственной власти, которая может наконец-таки выдохнуть: период кадровой неопределенности подходит к концу, старые правила игры сохраняются, можно возвращаться к работе, не опасаясь за свои кресла», — высказался в свою очередь политолог Денис Борисов.

Напомним, что 9 марта депутаты Госдумы поддержали поправку об обнулении президентских сроков. 380 парламентариев проголосовали за, 43 — против, один воздержался.

