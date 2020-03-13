Как изучение комет помогает исследовать Вселенную

Астрономы из Университета Джона Хопкинса опубликовали статью, в которой рассказывается, что исследование знаменитой кометы 67P/Чурюмова — Герасименко продолжается.

Тайна отсутствия азота в кометах может быть окончательно разгадана. Предыдущие исследования показали, что в кометах почему-то находится в 10 раз меньше азота, чем должно бы быть, но новый анализ 67P / Чурюмов-Герасименко говорит, что кометы могут скрывать азот, — пишут исследователи.

Авторы работы проанализировали данные, собранные космическим аппаратом Rosetta в период с 2014 по 2016 год. Зонд Европейского космического агентства совершал полет вокруг 67P, снимая комету и измеряя ее окружение.

Анализ света, отражающегося от кометы, показал, что какое-то соединение поглощало свет с его поверхности, но исследователи не могли сразу определить, что это было. Чтобы это выяснить специалисты сравнили свойства этого света со светом, отраженным от искусственной астероидной пыли в лаборатории.

В нем содержались частицы пыли, подобные тем, что существуют на 67P, а также различные другие соединения. Они нашли удивительно хорошее совпадение с солями аммония, которые содержат азот и водород.

Мы сделали вывод, что эти породы также могут содержать некоторые химические вещества на своих поверхностях. Эти данные помогут нам выяснить, где спрятан азот в кометах, — пояснили астрономы.

Также такие исследования полезны тем, что приближают ученых к разгадке процессов образования Солнечной системы. Измерив количество азота в кометах можно будет узнать, были ли молодые планетные ядра похожи по составу на кометы.