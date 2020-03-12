Госсовет Татарстана заявил о важности закрепления в Конституции единства
- 12 марта 2020, 18:05
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Государственный совет Татарстана поддержал поправки в Конституцию и принял обращение к президенту России Владимиру Путину.
В тексте обращения отдельно отмечена важность исторической преемственности российской государственности и закрепления принципов единства.
«Это значительно укрепляет политико-правовой фундамент развития страны, содержат серьезный потенциал для дальнейших социально-экономических преобразований», — приводит газета «Взгляд»выдержку из обращения.
В среду, 11 марта, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект президента Владимира Путина о внесении в российскую Конституцию ряда поправок. Согласно тексту закона, изменения вносятся в 22 статьи документа.
Среди поправок есть нормы о расширении полномочий парламента, усилении социальных обязательств государства и приоритете Конституции РФ над международными соглашениями. Кроме того, Основной Закон в новой редакции предусматривает запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах.
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