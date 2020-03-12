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«Грызун или больше?»: эксперты оценили политические перспективы Прилепина

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Съезд партии «За правду». Захара Прилепина подключают к полиграфу, чтобы проверить на искренность

Съезд партии «За правду». Захара Прилепина подключают к полиграфу, чтобы проверить на искренность

Почему заместителю художественного руководителя МХАТа Захару Прилепину не дается роль правого лидера.

В начале февраля писатель Захар Прилепин стал главой новой партии «За правду». С тех пор прошло почти полтора месяца, однако никакого всплеска популярности Прилепина как политика почему-то до сих пор нет. Даже напротив, многие начали в нем разочаровываться, о чем свидетельствуют отзывы на недавнее интервью Прилепина телеканалу «Царьград».

Партия «За правду» позиционируется как условно-правая, консервативно-патриотическая. При этом сам Прилепин является участником коммунистического движения «Левый фронт», а в прошлом он состоял в Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова.

«На самом деле Захар Прилепин — левый, это понятно, если взять его экономические взгляды, — заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. — Но проблема заключается даже не в этом. Для того чтобы политику находиться в своей нише, необходимо в этой нише иметь сильные позиции. Возникает вопрос: насколько Прилепин больше, чем грызун, то есть руководитель партии, которая будет просто отъедать голоса у других?»

Актер Иван Охлобыстин тоже вошел в партию Захара Прилепин.

Актер Иван Охлобыстин тоже вступил в партию Захара Прилепина

В ходе выборов в Госдуму партии «За правду» предстоит «съесть» голоса в основном у КПРФ, ориентируясь в первую очередь на левый электорат, уверен Абзалов.

«Сделать это будет, конечно, непросто. Особенностью современных политических систем является то, что здесь все решают люди — не те, которые голосуют, а кандидаты от партии. Партийный бренд раскрутить можно достаточно быстро, но на нем сильно не заработаешь, необходимы какие-то узнаваемые лица. Но, чтобы начать раскручивать собственных кандидатов с нуля, времени крайне мало. „Топов“, информационно известных лиц с хорошим бэкграундом, которые могут избраться в парламент, на рынке крайне мало, их обойма очень узка. Вот за них и пойдет борьба», — рассуждает эксперт.

«Прилепин, толстолягий, мордатый, модный парень, своего рода Дудь, принадлежит к той же категории шоу-бизнес-звезд, что и Ксения Собчак», — прокомментировал ситуацию писатель и бывший руководитель Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов.

Известный блогер Александр Гутин тоже весьма сомневается в политическом будущем Захара Прилепина: «Куда делся неистовый борец за русский мир и златые купола? Что случилось? Прилепин вдруг превратился в жалкого потеряшку, не в силах сказать ни слова без разрешения старших товарищей, с которыми надо поговорить и что-то там обсудить. Пропала искра в глазах и удалая лихость. Он похож на управляемого клоуна, которого перекинули с левого фланга на правый. Я вообще не понимаю, зачем Прилепин пошел на „Царьград“, если совершенно не подготовился и не получил разрешения от командиров?»

Авторы популярного Telegram-канала «Как-то вот так» отмечают, что бизнесмен Константин Малофеев, который интервьюировал писателя на «Царьграде», куда больше подходит на роль правого политического лидера, чем Прилепин.

«Этот раунд выиграл, очевидно, Малофеев, изначально находившийся в лучшем положении, — он все-таки хозяин поля, а Прилепин сидел, будто он на экзамене. И экзамен этот провалил: посмотрите, как неуверенно он чувствует себя в кадре, как сбивчиво и путано объясняет свои взгляды, в которых сочетается НБП-опыт и мечты о правом электорате. Можно ждать, что он скоро решит прицепиться к Малофееву и следовать в его кильватере. Личных политических перспектив у писателя нет, и чем раньше он это поймет, тем для него же будет лучше».

«Предприниматель и владелец телеканала „Царьград“ Константин Малофеев собирается принять участие в выборах в Госдуму. И его позиции будут выглядеть явно более серьезно, чем у левого лидера правой партии „За правду“», — заключил Дмитрий Абзалов.

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