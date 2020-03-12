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Не стоит отказываться от езды на велосипеде из-за страха травм

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

На днях вышло исследование, которое показало, что опасность езды на велосипеде превышает пользу от такой физкультуры. Однако нашлось немало специалистов, которые доказали обратное.

Напомним, что исследование, опубликованное в British Medical Journal, говорит о том, что люди, добирающиеся на работу на велосипедах, получают на 50% больше травм, чем их коллеги.

Это исследование особенно актуально для европейских стран, где культура езды на велосипеде развита. Тем не менее с каждым годом в крупных городах России количество велосипедистов растет.

Международная команда исследователей опросила почти 230 390 пассажиров в Великобритании. Из них только 2,5% сказали, что езда на велосипеде — их основной способ добираться до работы.

Опрос правительства Великобритании в 2015 году показал: 64% людей считают, что езда на велосипеде по дорогам будет слишком опасной, поэтому они отказываются от такого вида транспорта.

Опасения людей не являются необоснованными, так как поездки на велосипеде связаны с повышенным риском поступления в больницу из-за травм, которые получают почти 7% велосипедистов. Но, как видите, процент травм совсем небольшой, а вероятность гибели при езде на велосипеде вообще мизерная, уверены ученые.

Если взять во внимание эти данные, то польза, которую велосипедист получает во время езды, превосходит все риски, считают авторы новой статьи. Велосипедисты имеют гораздо более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и преждевременной смерти по сравнению с людьми, которые пользуются общественным транспортом.

В первую очередь езда велосипеде полезна тем, что это отличная кардиотренировка.

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