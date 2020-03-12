Почему невозможно подсчитать, сколько людей умрет от коронавируса

Статистика по заболевшим и умершим от коронавируса обновляется каждый день, но ученые напоминают, что подсчитать точное количество умерших не получится. Пока что рано прогнозировать, сколько человек скончается во время пандемии.

Разделение количества смертей на число зарегистрированных случаев не показывает, сколько человек реально умрет. Это связано с тем, что некоторые из тех, кому недавно подтвердили наличие коронавируса и кого включили в число зарегистрированных случаев, теоретически могут умереть, и это поднимет статистику. С другой стороны, многие люди с легкими симптомами вируса могут никогда не узнать, что болели коронавирусом, а это внесет ложные данные в статистику, — пишут ученые.

В прошлом месяце исследование показало, что уровень смертности составляет около 1%, даже при учете людей со слабыми симптомами, которые незаметно перенесут вирус. Однако нельзя точно говорить об этих цифрах, считают специалисты.



В некоторых странах до сих пор нет стабильной системы оценки коронавируса. В том числе в США и Иране много случаев поздней диагностики вируса, так как мало людей проходят тестирование. Южная Корея, напротив, провела тестирование 190 000 человек по состоянию на 9 марта, которое выявило 7478 подтвержденных случаев, 51 из них закончился смертельным исходом.

То есть 0,7% зарегистрированных случаев в Южной Корее смертельны, а это соответствует тому, что мы видели в Китае за пределами Уханя. Если в определенной местности выявляют большинство случаев, это не всегда говорит о том, что там самый опасный очаг заражения. Вполне возможно, что причина в более качественной медицинской диагностике.

