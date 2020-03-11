Появились новые данные по убийству девочки под Тамбовом

Следователи устанавливают возможную причастность еще двух человек к убийству 13-летней школьницы из села Бокино в Тамбовской области. Ее тело долго искали в реке, но нашли закопанным в лесу. В преступлении пока подозревают 35-летнего жителя Котовска.

По сообщению Следственного комитета России, мертвое тело нашли в лесном массиве на территории Котовска 11 марта. Подозреваемый ранее рассказал, что якобы случайно сбил девочку своим автомобилем, подумал, что она погибла, и бросил труп в реку Цну.

Девочка пропала вечером 7 марта. Она ушла на дискотеку в Дом культуры села Бокино и не вернулась домой. Поиски были организованы после обращения родителей в полицию. В них участвовали сотрудники правоохранительных органов, следователи, спасатели, добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей», специалисты водолазной группы «Добротворецъ» и местные жители.

Два дня тело также искали на дне реки Цна в районе села Бокино, где, по словам подозреваемого, он его утопил. А нашли, по информации сайта РЕН ТВ, закопанным в земле в 50 метрах от дома, где живет предполагаемый убийца. В момент совершения преступления, возможно, он был не один. Следователи проверяют на причастность к преступлению двух знакомых мужчины.

Причину смерти девочки должна установить судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело расследуется по статье «убийство».