Почему витамин С не спасет от коронавируса

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором рассказала, что витамин С не поможет справиться с гриппом и коронавирусом.

При простуде многие люди пьют апельсиновый сок или глотают добавки витамина С, пытаясь „улучшить“ свою иммунную систему. Многочисленные исследования показывают, что добавки с витамином С не предотвращают простуду. Еще меньше доказательств того, что они помогают бороться с коронавирусом. Если вы лечитесь и дополнительно принимаете витамин С, то не стоит думать, что вы выздоровели благодаря витаминам, — пишут ученые.

Это исследование особенно актуально, так как за первые два месяца 2020 года спрос на витамин С вырос в несколько раз. Некоторые недобросовестные производители драже с витамином С заявили, что их препарат якобы борется с коронавирусом.

Такие высказывания послужили причиной распространения мифов о пользе витамина С при коронавирусе.

С чего все началось

Витамин С, также известный как аскорбиновая кислота, стал известен как иммуностимулирующий супернатант после того, как двукратный лауреат Нобелевской премии Линус Полинг рассказал о предполагаемых преимуществах этого вещества.

Полинг заявил, что прием больших доз витамина С может не только остановить простуду, но и помочь предотвратить более серьезные заболевания, такие как рак и болезни сердца.



Эти работы были опубликованы в 70-х годах прошлого века, и с тех пор было проведено немало исследований, которые не подтвердили чудотворные свойства витамина.

Тем не менее есть работы, которые доказывают, что добавки витамина С, принимаемые во время простуды, могут сократить продолжительность болезни на 8% у взрослых и на 14% у детей. Это означает, что добавление витамина С может сократить продолжительность простуды примерно на один день.

Как там коронавирус?

На момент написания этого материала нет убедительных доказательств того, что есть какие-либо лекарства или БАДы, способные на 100% вылечить коронавирус.

В Китае некоторые ученые проверяют, может ли витамин C облегчить симптомы и улучшить результаты лечения пациентов с COVID-19, если он вводится в высокой дозе. Так, например, исследователи из больницы Чжуннань Университета Ухань в феврале начали клиническое испытание с участием 140 пациентов, чтобы проверить, могут ли сверхвысокие дозы витамина С, вводимые внутривенно, лечить вирусную инфекцию более эффективно, чем плацебо.

Известно, что тестируемая группа будет получать инъекции два раза в день в течение семи дней, причем каждая инфузия содержит 12 г витамина С.

Испытание будет завершено в сентябре, и пока нет никаких результатов, поэтому утверждение о лечебных свойствах — это миф или маркетинговый ход.



Когда витамин С нужен

Хотя добавки не могут предотвратить простуду, витамин С полезен для нашего организма. Витамин С действует как антиоксидант, это означает, что он нейтрализует свободные радикалы — заряженные частицы, которые могут повредить клетки, ткани и генетический материал, если их не контролировать, и, следовательно, вызвать воспаление.



Рекомендуемая доза зависит от вашего возраста и пола. Взрослым мужчинам рекомендуется принимать не менее 90 мг в день, а взрослым не беременным женщинам — не менее 75 мг. Люди, которые курят, должны добавить 35 мг к рекомендуемой дозе, так как курение истощает запасы доступного витамина С в организме, напоминают ученые.



Не стоит самостоятельно назначать себе высокие дозы витамина С, так как они могут вызвать тошноту, диарею и боль в животе.