Как превратить соцсети в своего личного психолога

Все мы пользуемся соцсетями, но не всегда задумываемся, как можно использовать это время с пользой. Так, например, есть целый ряд практик, которые часто используют психологи, чтобы помочь клиентам сделать свою жизнь ярче при помощи фейсбука, твиттера и других интернет-ресурсов.

Не нужно быть психологом, чтобы развить свой эмоциональный интеллект и научиться самопомощи, пояснила «Ридусу» доктор психологии Виктория Шиманская.



Не секрет, что психологи рекомендуют выражать свои эмоции через «я-предложения», а соцсети предоставляют нам отличную площадку для оттачивания этого мастерства. Часто, читая ленту вконтакте или facebook, мы мысленно раздаем оценки прочитанному: «Какая чушь», «все это банально», «вот это прикольно», «просто возмутительно». Попробуйте вместо этого сразу мысленно задать себе вопрос, что вы чувствуете? Комментарий формулируйте от «я»: «я взбешен», «меня разочаровывает», «я растрогана», «я в восторге», и так далее. Через пять минут чтения соцсети вы сумеете актуализировать свой эмоциональный аппарат и настроиться на безоценочное, открытое отношение к миру, — прокомментировала «Ридусу» Виктория Шиманская, психолог, эксперт развития эмоционального интеллекта, Руководитель SKILLFOLIO, платформы диагностики и развития SoftSkills.

Закрой глаза и представь

Психологи часто советуют визуализировать свои планы и мечты. Прежде чем постить в соцсеть, попробуйте мысленно подобрать к вашему настроению и словам подходящую картинку. Не думайте о точном попадании в тему и сюжет, лучше пофантазируйте о том, какая это картинка.

Попробуйте «раскрасить» ваши интернет-дневники, пусть даже отвлеченными абстрактными картинками, но максимально подходящими под ваше состояние. Так все, что выкладываете в Сеть, будет обретать смысл.

Сохрани момент здесь и сейчас

Отнеситесь внимательно к воспоминаниям, которые вам «подсовывает» Facebook, к фотоархивам, на которые вы вдруг натолкнулись в сети вконтакте. Постарайтесь вспомнить себя в момент, когда вы делали этот пост или фото.

Может быть, за прошедший год или два вам удалось достичь цели? Или продвинуться к ней на пару шагов? А может, сама цель в какой-то момент утратила для вас привлекательность и вы моментально построили лестницу совсем к другим вершинам?

Попробуйте, делясь воспоминаниями, в новом рефлексирующем посте отвечать на три вопроса: как вы чувствовали себя тогда, в чем вы стали с тех пор лучше (это может быть совершенно любая деталь, даже не имеющая отношения к содержанию воспоминания) и что приятного и ободряющего можете из текущего момента сказать себе прежнему.



Режиссируйте свою жизнь

Tik-tok — это новая соцсеть, в которой молодые люди ищут подходящую музыку и записывают видео с танцами. Когда-то в юности почти все из нас жили музыкой: то, что играет у тебя в наушниках, диктует весь твой имидж, каждый шаг, каждый взгляд и мысль.

Теперь попробуем обратное упражнение! Представьте себе: вы занимаетесь делом, которое вам не нравится или порядком надоело или в принципе не нравится. Вы готовы сделать паузу и переключиться на проверку инстаграма…

В этот момент на секунду остановитесь и подумайте, если бы ваше состояние сейчас было видеоклипом, то на какую песню? Если бы дело, которое вас так раздражает, стало сюжетом для ролика — какая музыка подошла бы к нему лучше всего?

Теперь открывайте соцсеть и ищите подходящую песню, а потом продолжите прерванное дело: так вы становитесь режиссером пятиминутного отрывка вашей жизни. Начало отличное! Кто знает, может быть, через несколько недель практики вы возьметесь срежиссировать фрагмент побольше?

Ловушка для радостных моментов

Психологи советуют почаще делиться в соцсетях радостными моментами, которые будут возвращать вас в то время, когда вы были счастливы.

Заведите себе в соцсети специальный хэштэг, под которым вы будете публиковать только те фото, на которых вы счастливы. Не ленитесь всякий раз, когда вы чувствуете себя совершенно счастливыми, запечатлеть это в соцсетях — но не для публики, а для себя, под своим секретным хэштэгом, — говорит Шиманская.

Приятная мелодия, которая вдруг зазвучала в такси, болтовня вашего ребенка, который увлеченно играет, фото обычной улицы, залитой солнцем, или кофейня, в которой вы в свое время хорошо провели время или попробовали прекрасное мороженое.

Все эти счастливые мелочи имеют свойство ускользать от внимания. Постарайтесь не дать им уйти! А потом, когда их наберется несколько десятков, вы сможете в любой момент одним хэштэгом вызвать целое море радостных моментов, которые точно забылись бы, не будь социальных сетей.

Конечно, это можно сделать и без помощи соцсетей, например, печатать фотографии, сохранять билеты в кино и отправлять открытки из путешествий.