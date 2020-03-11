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Поправки к Конституции установят параметры выполнения соцобязательств

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© er.ru

© er.ru

Поправки к российской Конституции определят параметры выполнения государством своих социальных обязательств, которые касаются выплаты и индексации пенсий, а также адресной помощи нуждающимся, заявила депутат Госдумы от «Единой России» Любовь Духанина.

В действующей Конституции написано, что Российская Федерация является социальным государством, но нет никаких параметров, которые могли бы мы как граждане определять — выполняет ли государство свою социальную функцию или не выполняет. Поэтому появилась возможность внести поправки, которые это определят, — пояснила Духанина.

В среду, 11 марта, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект президента Владимира Путина о внесении в российскую Конституцию ряда поправок. Согласно тексту закона, изменения вносятся в 22 статьи документа.

Среди поправок есть нормы о расширении полномочий парламента, усилении социальных обязательств государства и приоритете Конституции РФ над международными соглашениями. Кроме того, Основной Закон в новой редакции предусматривает запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах.

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