Медики рассказали, почему не стоит вмешиваться, если ребенок плачет

Команда медиков из Уорикского университета опубликовала исследование, в котором рассказывается, почему не всегда стоит успокаивать детей во время плача.

Мы сосредоточили свое внимание на детях от 0 до 18 месяцев. Изучали, как часто младенцы плачут и как их успокаивают родители. Наша задача была выяснить, как это может в дальнейшем сказаться на нервной системе ребенка, — пишут авторы работы.

Оказалось, что, давая ребенку возможность самостоятельно успокоиться, вы никак негативно не влияете на его психическое здоровье и привязанность к родителям, уверены медики.

Проблема детского плача десятилетиями волнует ученых, так как до сих пор нет единого мнения, стоит ли сразу же успокаивать ребенка, когда он плачет. Одним из главных доводов сторонников немедленного успокоения является то, что при длительном плаче у ребенка страдает нервная система.

Исследователи наблюдали за 178 младенцами и их мамами в течение 18 месяцев и неоднократно оценивали, вмешивались ли родители немедленно, когда ребенок плакал, или позволяли ребенку плакать несколько раз или часто.

Они обнаружили, что к 18 месяцам это не имело никакого значения для развития ребенка. Также в 18 месяцев был проведен стандартный психологический тест на привязанность, который также не выявил никаких различий между детьми.

