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Большунов впервые в истории России выиграл лыжный Кубок мира

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© Twitter

© Twitter

Россиянин Александр Большунов выиграл общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам. Победа досталась российскому спортсмену после отказа сборной Норвегии в полном составе от участия в заключительных этапах соревнований в Канаде и США. О решении норвежцев сообщил местный телеканал NRK.

«В сложившейся ситуации, с учетом риска распространения коронавируса и заражения, на нас лежит ответственность за выбор между здоровьем и достижениями», — заявил глава комитета по лыжным гонкам норвежской Федерации лыжного спорта Турбьорн Скугстад.

Отказ норвежцев лишил их возможности догнать Большунова в общем зачете, где россиянин уже набрал 2 073 очка. Расположившийся на втором месте Йоханнес Клебо имеет 1 663 очков. Далее следуют Пол Голберг (1311), Симен Крюгер (1260), Шур Рсте (1257) из сборной Норвегии.

В истории отечественного лыжного спорта Кубок мира выигрывали ранее только советские спортсмены — Александр Завьялов и Владимир Смирнов. В истории России победа Большунова стала первой.

В конце февраля норвежские лыжники, пытаясь любой ценой оправдать свой очередной проигрыш, обвинили Александра Большунова в нечестной борьбе.

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