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Президент Афганистана помиловал заключенных талибов

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© Википедия

© Википедия

Около 1,5 тысячи осужденных членов запрещенного в России движения «Талибан» * выйдут на свободу из афганских тюрем по указу о помиловании. Документ подписал 10 марта президент Афганистана Ашраф Гани, сообщил местный телеканал «Толо ньюс».

Каждый день из мест заключения планируется выпускать примерно по 100 человек. Перед освобождением все они пройдут процедуру сбора биометрических данных. Кроме того с талибов возьмут расписку об отказе от участия в боевых действиях.

Освобождение сторонников «Талибана», равно как и узников, удерживаемых талибами, должно стать одной из «мер по укреплению доверия». Об этом условились 29 февраля в Дохе Соединенные Штаты и представители радикального движения во время подписания мирного договора.

В соответствии с данным документом 10 марта должны были начаться переговоры между талибами и другими сторонами афганского конфликта о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня. Правительство должно освободить до пяти тысяч последователей «Талибана», те, в свою очередь, около одной тысячи пленников.

* движение «Талибан» признано в России террористической организацией, его деятельность на территории РФ запрещена

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