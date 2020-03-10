Путин обсудил с Медведчуком парламентское измерение нормандского формата

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком пожелал ему успехов в вопросах создания парламентского измерения «нормандского формата». Российский лидер назвал данную тему «хорошей идеей».

Путин вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным принял Медведчука в Кремле. Темой встречи являлось подключение членов парламента России, Украины, Франции и Германии к работе в «нормандском формате».

«Я знаю настрой французских и немецких коллег на эту работу. Единственное, что могу пожелать вам, — успехов», — цитирует ТАСС слова президента.

Путин напомнил, что уже обсуждал ранее данную тему с Медведчуком, а также признался, что считает ее «хорошей идеей».

«Конечно, если парламентарии в России, Украине, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, и я очень рассчитываю, что у вас это получится. Надеюсь тоже, что при поддержке администрации президента Украины», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что «мы со своей стороны всегда готовы включиться».