Дети не будут упоминаться в Конституции как достояние РФ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил новую редакцию конституционной поправки о подрастающем поколении, согласно которой дети являются «важнейшим приоритетом государственной политики», а не «достоянием РФ», как было предложено дальше.

По словам главы комитета Павла Крашенинникова, фраза «достояние РФ» была признана депутатами не совсем удачной.

Во вторник, 10 марта, Госдума рассмотрит на пленарном заседании предложенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о внесении в Конституцию ряда изменений. Поправки Путина к Основному Закону предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.