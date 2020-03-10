«Белый кролик»: появилась новая схема обмана в Сети

Действия мошенников в интернете отличаются все большей изобретательностью. Новая схема, которую уже опробовали на россиянах, получила название «Белый кролик» в честь героя известного произведения «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Жертвы в какой-то момент начинают доверчиво следовать за приманкой в «кроличью нору».

Всплеск мошеннических действий нового типа получил распространение в Сети во второй половине 2019 года. Людям от имени популярного банка, интернет-провайдера, компании сотовой связи или другой известной организации предлагают пройти безобидный на первый взгляд опрос. От потенциального «клиента» получают информацию об установленной на компьютере или мобильном устройстве системе, предпочтениях, возрасте, регионе проживания и даже более серьезные данные. В финале обещают награду.

Потеряв бдительность, люди начинают делать глупости при получении сообщения о «выигрыше». Они переходят на совершенно посторонние сайты по ссылкам, иногда приходящим даже на электронную почту. Там мошенники часто напрямую просят совершить «пробный» или «технический» платеж, а то и вытягивают из жертвы CVC-код карты или логин и пароль от интернет-банка.

Опасность ситуации в том, что «ловушки» устанавливают «адресно», учитывая личные особенности человека, на основании полученной в ходе «опроса» информации. При этом каждый шаг схемы в отдельности не вызывает подозрений. Мошенническую цепочку очень трудно отследить даже специалистам, отмечает газета «Известия».

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