Медики России остались без трупов

Российские студенты медицинских учебных заведений практически лишены возможности обучаться на подлинных человеческих телах или отдельных органах. Существуют проблемы и с качественными 3D-моделями. Будущим хирургам доступны лишь схемы или примитивные манекены. Все это может в итоге негативно отразиться на качестве оказания врачебных услуг, считают специалисты.

Как пишет газета «Известия», долгое время отечественные медики обучались на бальзамированных телах. Труп человека, с момента смерти которого прошло не более двух дней, является «наиболее приближенным объектом» к живому организму, отмечают специалисты. Студенты, интерны и ординаторы изучали на материале судебных моргов анатомию, отрабатывали операции и даже защищали диссертации.

«Пугающим такое обучение кажется только на первый взгляд. Куда более страшной станет ситуация, когда медик, работая с пациентом, заявит: „А на картинке было по-другому“. И сейчас такой риск есть. Об этом говорят и сами студенты», — пишет газета.

По словам учащихся, им преподают в основном теорию и почти не дают практики. На анатомии используются учебники или атласы на компьютерах. Будущие хирурги учатся делать узлы на ножках стульев, а шить — на джинсовой ткани или фруктах. В избытке — лишь человеческие кости. Трупы показывают только очень старые, долго пролежавшие в формальдегиде, практически полностью разрушившиеся.

В век высоких технологий плохо доступны и «искусственные тела». Студенты жалуются, что достижения компьютерного моделирования — интерактивные 3D-атласы стоимостью 4−6 миллионов рублей — им практически не дают трогать. При этом специалисты утверждают, что никакие изобретения не заменят «контакт с биоматериалами», поскольку каждый человек уникален.

«Когда студенты вскрывают тело, препарируют — они видят, что и нервные волокна идут по-другому, и сосуды, и крепление мышц может отличаться. Эти моменты очень важны для обучения», — цитирует газета слова проректора по учебно-воспитательной работе Тверского государственного медицинского университета Ирины Колесниковой.



До 2000-х годов медики могли использовать в науке и обучении невостребованные трупы, которые некому было забрать для похорон — умерших бездомных, заключенных или наркоманов, у которых не было родственников. В те времена морги могли располагаться в учебных корпусах университетов с кафедрами судебной медицины или анатомии. Законы тогда не сильно регулировали обращение с мертвыми телами, но все следы посторонних воздействий скрывались.

В 2011 году появился федеральный закон об охране здоровья граждан, предусматривающий возможность использования тела умершего человека в медицинских, научных и учебных целях при соблюдении определенных условий. Труп должен быть невостребованным или необходимо прижизненное согласие, заверенное у нотариуса.

Спустя год правительство выпустило постановление, которое практически отменило использование невостребованных тел. Медикам для обучения запретили передавать трупы людей, личность которых не установлена, а также без согласия органов, назначивших судебно-медицинскую экспертизу. При этом через вскрытие в России, по словам следователей, проходят практически все невостребованные тела. Но проведение процедуры качественно забальзамировать их уже сложно.

Данные ограничения были введены для того, чтобы исключить случаи провоцирования смерти с целью получить тело или сокрытия криминальных действий передачей трупов в научные организации, отмечают правозащитники.

«Знаю пример, когда ректор мединститута в течение нескольких лет стучится во все двери: Минздрава, Госдумы, но не получает необходимый для обучения медиков материал. В одиночку вузам не решить эту проблему, а касается она всего общества. В стране за последние годы увеличилось количество возбужденных уголовных дел по врачебной ошибке. А обвинять студентов сложно, потому что им просто не на чем учиться», — считает заместитель председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Ирина Киркора.



Она считает, что информацию о возможности завещания своего тела после смерти науке следует больше распространять в обществе. Пока люди мало знают об этом и редко решаются на подобный шаг.

«Проблема замалчивается. У нас есть возможность трансплантации органов, если человек не запретил и не был внесен в специальный реестр, то это расценивается как согласие. Здесь, конечно, хотелось бы другой вариант, нужно добровольное согласие, но для этого в обществе нужно воспитать уважение к таким шагам», — полагает Киркора.