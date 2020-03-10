Мосбиржа увеличила верхние границы курса доллара и евро

Границы ценовых коридоров во время торгов 10 марта на Московской бирже будут изменены в связи с резким падением цен на нефть и общей негативной ситуацией на мировых фондовых рынках. Для доллара установлен «потолок» на уровне 76,3951 рубля (вместо 70,445). Для евро — 87,3131 рубля (вместо 79,625).

Также до 15 минут увеличат длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов. При этом с 10 марта Московская биржа повысит ставки обеспечения по некоторым инструментам из-за «повышенной волатильности».

При резком колебании котировок ценных бумаг будет задействован механизм дискретного аукциона. «При изменении стоимости отдельных акций, включенных в индекс Мосбиржи, на 20% в течение 10 минут подряд на фондовом рынке проводится дискретный аукцион по данной акции. При изменении индекса Мосбиржи на 15% в течение 10 минут подряд проводится дискретный аукцион по всем акциям. Правилами биржи предусмотрено не более двух дискретных аукционов, после 16:40 аукционы не проводятся», — отмечается в сообщении биржи.

На рынке облигаций дискретных аукционов не будет, сделки репо, своп и операции в адресных режимах будут проводиться по обычным правилам. «В целях оперативного информирования участников рынка о маржинальных требованиях Московская биржа планирует раскрыть указанную информацию до 9:15 утра 10 марта», — сказано в сообщении.

Ранее торги на бирже в Лондоне завершились резким падением котировок ценных бумаг крупных российских компаний.