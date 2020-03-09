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США начали вывод войск из Афганистана

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© Википедия

© Википедия

Соединенные Штаты начали выводить свои войска с территории Афганистана в рамках соглашения с запрещенным в России радикальным движением «Талибан» *. Через 135 дней в стране должно остаться 8,6 тысячи американских военнослужащих, напомнили в Пентагоне.

«В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением „Талибан“ командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тысячи в течение 135 дней», — цитирует ТАСС заявление официального представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что США продолжит операции против запрещенных в России террористических группировок «Аль-Каида» и ИГ *, а также не перестанет оказывать поддержку силам безопасности Афганистана.

Соглашение между движением «Талибан» * и Соединенными Штатами 29 февраля было подписано в столице Катара Дохе.


* Движение «Талибан», группировки «Аль-Каида» и ИГ признаны террористическими организациями. Их деятельность в России запрещена.

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