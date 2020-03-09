Из аэропорта в Чили украли более 15 миллионов долларов

В аэропорту чилийской столицы Сантьяго было украдено более 14 миллионов долларов и миллион евро, что в общей сложности составляет 13 миллиардов чилийских песо.

Как передает телеканал 24 Horas, в зону аэропорта, где расположены склады, проникли от 7 до 10 человек.

В итоге они похитили деньги из инкассаторского грузовика. При ограблении пострадали как минимум два человека.

Чилийские СМИ назвали произошедшее новым ограблением века, напомнив о знаменитой краже 2014 года. Тогда в том же аэропорту Сантьяго был подобным образом ограблен инкассаторский автомобиль. В результате преступники скрылись с 6 млрд чилийских песо (7,2 млн долларов). Восемь из девяти грабителей впоследствии удалось задержать.