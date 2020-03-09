ООН оценила потери мировой экономики от коронавируса

Около двух триллионов долларов потеряет в 2020 году мировая экономика из-за вспышки COVID-2019. По прогнозам экспертов Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в связи с распространением коронавируса по планете общий экономический рост снизится с ожидаемых 2,7% до 1,7%. В России ситуация будет развиваться не так драматично, как в других странах, экспортирующих сырьевые товары.

«Согласно предварительному негативному сценарию, снижение глобальных доходов достигнет двух триллионов долларов. При этом потери в 220 миллиардов долларов понесут развивающиеся страны (за исключением Китая)», — цитирует ТАСС текст опубликованного 9 марта в Женеве доклада ЮНКТАД.

Ожидается, что снижение экономического роста особенно сильно затронет государства, экспортирующие нефть и другие сырьевые товары, а также «страны с сильными связями с экономиками, потерпевшими изначальное потрясение».

В ЮНКТАД отметили, что болезнь COVID-2019 в первую очередь является «чрезвычайной проблемой» для общественного здравоохранения, но она также представляет значительную угрозу мировой экономике.

Согласно докладу организации, годовые темпы роста в Китае в 2020 году составят 4,9% вместо 6,0%, в США — 1,2% вместо 2,0%. В экономиках Евросоюза, Канады и Мексики произойдет снижение на 0,9−0,7% относительно показателей прогноза, опубликованного в январе Всемирным банком.

Состояние мировой экономики вызывало тревогу экспертов еще в сентябре прошлого года — до эпидемии COVID-2019. Причиной виделась проблема «финансовой уязвимости и слабости спроса», не решенная со времен кризиса 2008 года, отметил на пресс-конференции в Женеве директор отдела ЮНКТАД по глобализации и стратегиям развития Ричард Козул-Райт.

По его словам, отсутствие серьезного регулирования мировой финансовой системы буквально шокирует. «В качестве следствия кризиса 2008−2009 годов мы ожидали увидеть гораздо более активное регулирование спекулятивных потоков капитала. Но этого не случилось. И пока это не будет сделано, повторяющиеся потрясения, вызывающие тревогу в экономике и ведущие к замедлению роста, будут происходить вновь и вновь», — подчеркнул Козул-Райт.

В России в 2020 году экономический рост может составить лишь 0,5% вместо ожидавшихся ранее 1,7%. Козул-Райт указал на резкое падение цен на нефть и курса рубля, которое произошло 9 марта. Однако в российской экономике ситуация не столь печальна, поскольку она не так «хрупка». Многим другим странам-экспортерам придется куда труднее, ведь им не удалось создать таких «обширных» резервов.

«Не думаю, что у России та же степень уязвимости, что у некоторых развивающихся государств», — отметил Козул-Райт. Российская экономика нуждается в крупных государственных инвестициях. Это — «единственный путь для противодействия потрясениям», подчеркнул он.