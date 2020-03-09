В России прогнозируется поэтапное подорожание автомобилей

Из-за падения рынка нефти автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в РФ.

Подорожание произойдет поэтапно, поскольку ближайшие поставки, скорее всего, захеджированы по валютным рискам, сообщил ТАСС президент «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

По его словам, так как в ближайшее время рубль вряд ли вернет свои прежние позиции, а нефть вряд ли вернется в коридор к 50 долларам за баррель, производителям придется пересчитывать ценники. При этом он считает, что у них есть время для того, чтобы сделать плавное повышение цен.

«Это [падение цен на нефть] приведет, скорее всего, к небольшому увеличению продаж в марте, потому что те, кто собирался купить в марте, апреле, мае машины, они могут это сделать сейчас, опасаясь повышения цен», — пояснил собеседник агентства.



Он добавил, что падение рынка нефти вряд ли скажется на пиковых продажах, как это было несколько лет назад, поскольку модель потребления стала более практичной за последние годы. По его мнению, потребители не побегут покупать автомобиль, если он им не нужен. «Потому что понимают, что это не инвестиции, это расходы», — подытожил Мосеев.

Мосеев также отметил, что импортные бренды повысят цены быстрее, чем локализованные. В беседе с «360» он уточнил, что даже по импортируемым машинам цена может повыситься всего на 10%, а локализованные машины, в которых есть российская составляющая, меньше будут дорожать. «Речь идет о 5%, о 10% подорожания», — сказал эксперт телеканалу.

Ранее «Ридус» писал о том, что биржевые индексы болезненно отреагировали на беспрецедентное падение нефтяных цен, причиной которого стал случившийся 6 марта развал сделки ОПЕК+.



Торговля нефтяными фьючерсами в понедельник началась с обвала цен более чем на 40%. Баррель нефти Brent стоит 36,6 доллара США.