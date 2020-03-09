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Мамаев забил свой первый гол в официальном матче с октября 2018 года

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© Семен Сергеев/ТАСС

© Семен Сергеев/ТАСС

Выйдя на замену на 58-й минуте матча, полузащитник «Ростова» Павел Мамаев забил гол в ворота ЦСКА.

В итоге матч закончился со счетом 3:2 в пользу ростовского клуба.

Как отмечает ТАСС, свой предыдущий официальный матч Мамаев провел 7 октября 2018 года в составе «Краснодара». Тогда он забил гол с пенальти петербургскому «Зениту», который в результате выиграл со счетом 2:1.

Уже на следующий день после этой игры Мамаев принял участие в двух драках в центре Москвы вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

Напомним, в мае 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам лишения свободы. В начале августа спортмены обратились с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Суд удовлетворил их просьбу 6 сентября, а 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу.

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