Число заразившихся в ОАЭ коронавирусом россиян увеличилось до трех

В ОАЭ коронавирусом заразился еще один гражданин России, сообщает Emirates News Agency.

По данным издания, в стране зафиксировано 14 новых случаях заражения COVID-19.

В числе зараженных оказались россиянин, индиец, сириец, по два гражданина Бангладеш и Непала, а также трое итальянцев. Коронавирус у них выявили после проверки всех лиц, которые контактировали с предыдущими заболевшими.

В итоге общее число зараженных в ОАЭ достигло 59 человек.

Ранее сообщалось, что среди шести человек, заразившихся коронавирусом в ОАЭ после контакта с заболевшими велогонщиками из Италии, оказались двое россиян.

В понедельник, 9 марта, в Москве еще у троих человек диагностировали коронавирусную инфекцию. Все заразившиеся вернулись в Россию из Италии. Таким образом, официально выявленное в РФ число зараженных СOVID-19 составляет 20 человек.