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В Росгвардии предложили не выдавать оружие уличенным в пьяной езде

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Росгвардии предложили отказывать в приобретении оружия тем, кто был наказан за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Кроме того, по словам директора Федеральной службы войск национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова, предлагается не выдавать лицензии лицам, которые были осуждены за преступления два или более раза, и гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование.

Золотов также рассказал «Российской газете» о том, что для владельцев оружия вводится обязанность сообщать в органы Росгвардии о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия.

В то же время Росгвардия предлагает освободить военных пенсионеров от прохождения периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием.

Директор Росгвардии проинформировал и о переходе на выдачу электронных лицензий и разрешений на пользование оружием. «То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — пояснил он изданию.

Ранее сообщалось, что члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции решили создать рабочую группу, которая займется анализом и доработкой законодательства в сфере контроля за оборотом оружия.

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