В Росгвардии предложили не выдавать оружие уличенным в пьяной езде
- 07 марта 2020, 21:58
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Росгвардии предложили отказывать в приобретении оружия тем, кто был наказан за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Кроме того, по словам директора Федеральной службы войск национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова, предлагается не выдавать лицензии лицам, которые были осуждены за преступления два или более раза, и гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование.
Золотов также рассказал «Российской газете» о том, что для владельцев оружия вводится обязанность сообщать в органы Росгвардии о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия.
В то же время Росгвардия предлагает освободить военных пенсионеров от прохождения периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием.
Директор Росгвардии проинформировал и о переходе на выдачу электронных лицензий и разрешений на пользование оружием. «То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — пояснил он изданию.
Ранее сообщалось, что члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции решили создать рабочую группу, которая займется анализом и доработкой законодательства в сфере контроля за оборотом оружия.
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