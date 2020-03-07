найти ×
   
  • USD +1.33
    67.52
  • EUR +2.16
    75.84
СохранитьСохранено0
×

-119046

В Турции неверно перевели слова Лаврова о галстуке Эрдогана

Small f1a6d446e0
© Twitter.com

© Twitter.com

МИД РФ поправил турецкий ресурс YolTV, который неверно перевел слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сказанные им в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецким журналистам показалось, что Лавров признался Эрдогану в любви, сказав ему по-английски «I love you Tayyip».

На самом же деле глава российского внешнеполитического ведомства похвалил галстук турецкого лидера, произнеся фразу «I love your tie» («Мне нравится ваш галстук»), — говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.

Напомним, 5 марта в Кремле прошли переговоры руководства России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. Итогом переговоров стала договоренность о прекращении всех боевых действий в зоне деэскалации в Идлибе с 6 марта. Кроме того, было решено создать специальный коридор безопасности по трассе М4.

В ходе встречи в Москве Владимир Путин призвал Реджепа Тайипа Эрдогана не допустить ухудшения российско-турецких отношений.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Здоровье
Когда появится вакцина против COVID-2019
-107263читать позжечитаю позже
Животные
Установлено, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных
5210003читать позжечитаю позже

главное


Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками

Невероятно харизматичное животное!

1403113894читать позжечитаю позже

Животные
Спорт
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии16 декабря 2019

Дополнительные проблемы создали стюарды, бросившиеся его ловить.

5211381читать позжечитаю позже