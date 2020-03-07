В Турции неверно перевели слова Лаврова о галстуке Эрдогана

МИД РФ поправил турецкий ресурс YolTV, который неверно перевел слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сказанные им в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецким журналистам показалось, что Лавров признался Эрдогану в любви, сказав ему по-английски «I love you Tayyip».

На самом же деле глава российского внешнеполитического ведомства похвалил галстук турецкого лидера, произнеся фразу «I love your tie» («Мне нравится ваш галстук»), — говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.

Напомним, 5 марта в Кремле прошли переговоры руководства России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. Итогом переговоров стала договоренность о прекращении всех боевых действий в зоне деэскалации в Идлибе с 6 марта. Кроме того, было решено создать специальный коридор безопасности по трассе М4.



В ходе встречи в Москве Владимир Путин призвал Реджепа Тайипа Эрдогана не допустить ухудшения российско-турецких отношений.

